Народные приметы на 20 августа подскажут, будет ли осень холодной

С помощью народных примет на 20 августа можно определить, следует ли готовиться к тому, что грядущая осень будет отличаться холодной погодой.

В былые времена люди верили, что о низкой температуре воздуха на протяжении предстоящей осени могут сигнализировать аисты, которые в двадцатый день последнего месяца лета начинают подготовку к отлету на зимовку.

В том случае, если утром 20 августа быстро рассеялся туман, можно рассчитывать на хорошую погоду в течение нескольких ближайших дней.

В этот день люди, чье бытие протекало в старину, бежали за увиденным аистом. В былые времена данные действия имели статус своего рода ритуала, направленного на укрепление здоровья.