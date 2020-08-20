Игровые автоматы Elk Studios на money-slotiik.info

Компания ELK Studios AB базируется в Стокгольме, Швеция. Студия специализируется на разработке игровых автоматов и других игр для онлайн казино. Отличительной чертой является ориентированность на мобильные платформы. Слоты, лучшие из которых представлены на https://money-slotiik.info/, имеют яркий и красочный дизайн, увлекательный игровой сюжет, дополнительные уровни и бонусы для игроков. Отличные технические характеристики, включая высокий коэффициент возврата, бонусные уровни, бесплатные вращения барабанов.

История компании

Студия начала свою работу в 2012 году, а ее первыми разработками стали слоты Electric Sam и The Lab, которые очень быстро завоевали популярность у посетителей онлайн казино и продолжают оставаться в верхних позициях рейтингов и по сей день.

Первоначально софт студии был востребован в игровых клубах, работающих на территории скандинавских стран, однако очень быстро аудитория увеличилась до всей Европы и мира. Девизом разработчиков является – качество, а не количество. Поэтому каждая выпущенная игра продумана до мелочей, имеет оригинальный стиль и оформление.

К сегодняшнему дню компания ELK Studios AB имеет партнерские соглашения и работает совместно с платформой Quickfire от компании Microgaming, чей софт представлен абсолютно во всех крупных онлайн казино.

На сегодняшний день в компании работает около трех десятков сотрудников, которые практически каждый месяц выпускают на рынок новую игру, неизменно становящуюся фаворитом.

Игры ELK Studios

Основные жанры игр, выпускаемых ELK Studios, — слоты современных жанров, посвященные специально разработанным игровым сюжетам, а также популярным киноновинкам, скандинавским мифам и сказкам, спорту, тропическим островам и морским путешествиям.

Все игры имеют простое и интуитивно понятное оформление, а также адаптивный дизайн, который самостоятельно подстраивается под необходимое разрешение экрана и технические характеристики гаджета.

Основные характеристики слотов:

Количество барабанов: от 5 шт.;

Линий, по которым ведется расчет выплат: от 4 до 243;

Коэффициент возврата (RTP): от 90% до 97%;

Наличие бонусных уровней: Да;

Бесплатные вращения: есть.

Всего, на сегодняшний день, студия выпустила чуть более 40 игр. Самыми популярными из них, по данным money-slotiik.info, являются:

Birthday (День Рождения);

Ecuador Gold (Золото Эквадора);

Hong Kong Tower (Башня Гонконга);

Ice Wolf (Ледяной волк);

Micro Knights (Микро рыцари);

Poltava - flames of war (Полтава - пламя войны).

Route 777 (Трасса 777);

Taco Brothers (Братья Тако).

Tahiti Gold (Золото Таити)

Vegas Diamonds (Бриллианты Вегаса);

Wild Seas (Дикие моря);

Win Win (Выигрыш выигрыш);

Итоги

Слоты ELK Studios AB не являются самыми многочисленными в онлайн казино. Однако их главное преимущество – высокое качество, прозрачные и честные правила игры, высокий коэффициент возврата. Игровые автоматы данной компании пользуются высокой популярностью у игроков, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы, прочитать которые можно на специализированных сайтах с рейтингами казино, издателей софта и отдельных слотов, форумах и в социальных сетях.