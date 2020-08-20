Народные приметы на 21 августа подскажут, какая погода будет в январе

С помощью народных примет на 21 августа можно будет определить, какая метеорологическая обстановка установится в январе.

В старину, когда прогноз погоды в современном понимании не существовал вовсе, люди верили, что жара, имеющая место в двадцать первый день последнего месяца лета, предвещает теплый январь, а холодная погода сигнализирует о лютых морозах в течение второго месяца грядущей зимы.

Иней, наблюдающийся утром 21 августа, народные приметы называют предвестником того, что в следующем году будет отличный урожай.

Если же в этот день плохая погода, то аналогичная метеорологическая обстановка продержится до конца сентября.