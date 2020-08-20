«Включите технологии в команду» — новая рекламная кампания «Ростелекома» в поддержку малого и среднего бизнеса

«Ростелеком», крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, совместно с компанией Possible Group запустил первую имиджевую рекламную кампанию для малого и среднего бизнеса в рамках своей новой коммуникационной платформы «Технологии возможностей».

Коммуникационная платформа раскрывает тезис, как использование технологий «Ростелекома» дает предпринимателям больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса, в том числе в удаленном режиме, обеспечивая контроль, безопасность, управление, оперативные коммуникации, быстрое и таргетированное продвижение товаров и услуг.

Цель рекламной кампании — донести до владельцев малого бизнеса преимущества включения технологий «Ростелекома» в свою команду. В ролике показано практическое применение трех сервисов «Ростелекома» («Виртуальная АТС», «Видеонаблюдение» и «Ростелеком Экраны»), их влияние на эффективность бизнес-процессов на примере одного из самых типичных видов малого бизнеса.

«Нашей задачей было продемонстрировать не отдельные b2b-продукты, а удовлетворение типичных и реальных потребностей предпринимателей. Интеграция наших технологий в команду освобождает время для предпринимателей, гарантирует высокую эффективность ведения бизнеса и индивидуализацию товаров и услуг. Мы также подчеркнули, что возможности b2b-решений от “Ростелекома” доступны на всей территории нашей страны и для любого вида бизнеса», — отметила вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

Рекламная кампания будет проходить в диджитал-каналах. Ролик доступен здесь.

Команда «Ростелекома»:

Инна Походня — вице-президент по маркетингу;

Ирина Ключерева — директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

Сергей Таболин – директор департамента продуктового маркетинга B2B;

Анастасия Зеленская — руководитель направления маркетинговых коммуникаций;

Севиль Аннагельдыева — менеджер по маркетинговым коммуникациям.

Состав творческой группы:

POSSIBLE

Олег Пальчинский — Creative Director;

Анастасия Васильева — Account Director;

Ольга Ростоцкая — Head of Videoproduction.

STEREOTACTIC

Саша Медведко — продюсер;

Алексей Крупник — режиссер;