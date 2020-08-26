Когда выгодно выбрать ж/д перевозку вместо отправки товара автотранспортом

Перевозка грузов автомобильным транспортом — самая востребованная услуга в сфере грузоперевозок. Широкий выбор автотранспорта позволяет выбрать машину для перевозки штучного, навалочного, негабаритного, жидкого и опасного груза. Но не всегда выгодно сразу обращаться к автомобильной отправке. Есть ситуации, когда выгоднее заказать доставку через ж/д сообщение, а уже потом осуществить адресный подвоз товара на авто.

Когда выгодно отправлять товар ж/д сообщением

Железнодорожные грузоперевозки рассчитаны на очень большие объемы поставок практически любых по габаритам и массе грузов. К ним обращаются в следующих ситуациях:

Требуется отправить на дальнее расстояние большую партию товара, масса которой превышает вес, допустимый для автопоезда.

Нужно одновременно доставить по разным городам несколько тонн груза. В такой ситуации выгоднее заказать несколько ж/д контейнеров и выгрузить их на нужных автостанциях.

При подсчете затрат выгоднее отправить товар поездом, чем сразу отправлять авто.

При этом учитывается, что до загрузки и от пункта выгрузки придется нанимать автомобиль — продукцию грузят в специальные танк-контейнеры, которые можно просто переставить с одного транспорта на другой.

Когда стоит выбрать авто для дальней доставки

Несмотря на вместительность вагонов и их большую грузоподъемность, есть ситуации, когда все же выгоднее заказать перевозку грузов автомобильным транспортом для крупной партии груза:

Важно быстро доставить продукцию от точки загрузки до выгрузки без потери времени на «пересадку» на другое транспортное средство.

Номинальная стоимость большого груза высока, поэтому за ней требуется постоянный контроль. К автотранспорту приставляют машину сопровождения. К поезду ее поставить нельзя.

Точка выгрузки находится в том пункте, куда не проложена железная дорога. В таком варианте нет смысла даже часть пути оставлять на ж/д перевозку.

Международные грузоперевозки также проще выполнить автомобильным транспортом, чтобы не пришлось обращаться в стороннюю транспортную компанию для адресной доставки по России.

Как точно выбрать способ доставки

Выбрать подходящий транспорт может логист. Специалист просчитывает все варианты грузоперевозки с учетом особенностей самого груза, маршрута, затрат и прибыльности компании. И он точно определит, лучше ли отправить товар с помощью железнодорожного сообщения или автомобилем.

Когда в компании нет логиста, но есть необходимость выбрать способ доставки, лучше обратиться в несколько ТК, которые рассчитают цену грузоперевозки. В таких ситуациях выручают биржи автомобильных грузоперевозок, например АТИ: https://trucks.ati.su/sitemap/trucks/country/1-Russia. Так как фирмы чаще занимаются одним видом доставок, стоит обратиться в компании с автомобильными и железнодорожными поставками одновременно.