Обзор лучших школ маникюра и педикюра в Москве

Приступая к выбору школы маникюра, многие начинающие мастера, да и те, кто просто хочет подтянуть свои навыки, рассматривают в первую очередь те варианты, благодаря которым смогут не только получить бесценный опыт, но и начать карьеру. К счастью, сегодня некоторые курсы маникюра практикуют такую возможность. Мы изучили все популярные школы маникюра и готовы детально рассказать о лучших из них.

Учебный центр "ОлеХаус"

Компания "ОлеХаус" — пожалуй, самая популярная школа маникюра в России с 30 филиалами во всех крупных городах. В Учебном центре "ОлеХаус" можно пройти обучение маникюру, педикюру, массажу рук, парафинотерапии и дизайну. Школа имеет все необходимые лицензии, ее сертификаты котируются по всей стране. Лучшие выпускники удостаиваются возможности трудоустроиться. Занятия проходят в группах по 14 человек.

Студия Лены Лениной

Эта школа маникюра отлично подойдет тем, кто решил сменить сферу своей деятельности. Особый подход к каждому ученику способствует быстрому усвоению материала даже не самым одаренным слушателям курсов. Классы компании оснащены современными материалами, а обучение проводится под надзором взыскательных, но высококлассных мастеров.

В случае успешного завершения курсов высоки шансы устроиться в одну из студий маникюра с возможностью дальнейшего продвижения.

Планета красоты

Пожалуй, самые популярные курсы маникюра в столице, где учат практически всем видам косметологического искусства. Помимо того, что школа маникюра предлагает овладение профессией с полного нуля, в ее услугах есть и повышение квалификации.

Эффективность школы объясняется тем, что с первых уроков ученики с головой вовлекаются в интересный процесс практического освоения специальности. Справедливо будет упомянуть качественные материалы и современные методики преподавания. Все занятия проходят в дружественной атмосфере, а график строится из учета потребностей и возможностей учащихся: есть вечерние группы, дневные, утренние, субботние. При пропуске занятия студент получает возмещение.

NAILHOUSE

"НэйлХаус" — школа, которая позиционируется как одна из лучших. Это же звание подтверждает и рейтинг школ по маникюру по версии портала топ-100 бьюти. В учебном центре педагогический состав представлен мастерами с многолетним стажем и достижениями в сфере ухода за руками и ногтями. Учебный центр был основан в 2000 году.

Руководство школы чутко отслеживает изменения индустрии моды, а мастера регулярно посещают семинары и тренинги по изучению новых техник, материалов, инструментов. Навыки отрабатываются на моделях до достижения идеала. Практика проходит только с живыми людьми.