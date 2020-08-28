Выбираем качественный выделенный сервер

Если еще совсем недавно для работы веб-сайтов можно было ограничиться более упрощенным сервером или покупкой хостинга, то в настоящее время ресурсоемкие порталы предполагают необходимость аренды выделенных серверов. Вместе с тем стоимость таких услуг существенно снизилась, что позволяет даже небольшим компаниям рассчитывать на аренду дедика за доступный ценник.

В свою очередь, в Сети предложено множество компаний, которые предоставляют услуги в сфере хостинга и серверов, однако качество обслуживания и быстродействие системы существенно отличается во многих случаях. Таким образом, необходимо использовать только надежные ресурсы, которые помогут в быстром получении доступа к серверу и последующей его поддержке. Представляется разумным купить дедик только у тех брендов, которые уже имеют высокую репутацию на рынке и отметились качественными услугами.

Огромное значение имеет наличие круглосуточной помощи специалистов, которые помогут разрешить возникшие трудности и неполадки в считанные минуты. Как правило, выделенный сервер предполагает конкретную конфигурацию, тогда как нужно заранее определиться с тем, какой тариф окажется умеренным и актуальным для выбранной работы. Как правило, более "слабые" компании стремятся привлечь исключительно ценой, тогда как уровень сервиса и остальные важные критерии работы оставляют ряд вопросов.