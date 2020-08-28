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Народные приметы на 29 августа подскажут, будет ли осень теплой

Народные приметы на 29 августа подскажут, будет ли осень теплой

Народные приметы на 29 августа помогут определить, будет ли грядущей осенью наблюдаться теплая погода. 

Несколько столетий назад в народной среде статус достоверной имела примета метеорологического характера, согласно которой наличие дождя с грозой 29 августа является предвестием о том, что грядущей осенью будет наблюдаться преимущественно теплая погода.

Если же 29 августа последний журавль улетел на зимовку в теплые края, народные поверья советуют готовиться к тому, что до 14 октября наступят сильные холода.

Теплая погода в двадцать девятый день последнего месяца лета народными приметами называется предвестником короткой зимы.