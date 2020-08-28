Народные приметы на 29 августа подскажут, будет ли осень теплой

Народные приметы на 29 августа помогут определить, будет ли грядущей осенью наблюдаться теплая погода.

Несколько столетий назад в народной среде статус достоверной имела примета метеорологического характера, согласно которой наличие дождя с грозой 29 августа является предвестием о том, что грядущей осенью будет наблюдаться преимущественно теплая погода.

Если же 29 августа последний журавль улетел на зимовку в теплые края, народные поверья советуют готовиться к тому, что до 14 октября наступят сильные холода.

Теплая погода в двадцать девятый день последнего месяца лета народными приметами называется предвестником короткой зимы.