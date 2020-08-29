Народные приметы на 30 августа подскажут, будут ли ближайшие дни теплыми

Народные приметы на 30 августа помогут определить, будет ли в ближайшее время наблюдаться теплая погода.

Несколько веков назад существовало поверье, гласящее, что тучи, наблюдающиеся на закате 30 августа, являются предвестниками того, что на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место ветреная погода.

Утренний туман и роса, которые имеют место в предпоследний день последнего месяца лета, народными приметами характеризуются в качестве сигналов о скором наступлении теплой и ясной погоды.

Также в былые времена считалось, что хорошая погода 30 августа предвещает раннее наступление весны.