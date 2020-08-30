Народные приметы на 31 августа подскажут, ухудшится ли погода в ближайшие дни

Народные приметы на 31 августа помогут определить, ожидаются ли негативные изменения метеорологической обстановки.

Несколько веков назад, когда прогноза погоды в современном понимании не было и в помине, существовало поверье метеорологического характера, согласно которому низкие облака, имеющие место в последний день лета, предвещают ухудшение погодных условий в краткосрочной перспективе.

Также о плохой погоде 31 августа могут сигнализировать кони, которые фыркают и активно перебирают ногами.

Если в конце августа у полыни толстые корни, можно рассчитывать на хороший урожай в следующем году.