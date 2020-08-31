В Саранске едва не сгорела баня

В Саранске пожарными было ликвидировано возгорание бани.

Вечером 30 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Институтской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит баня. Пламя повредило внутреннюю отделку постройки на площади, составляющей 10 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru