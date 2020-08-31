Народные приметы на 1 сентября подскажут, какая погода будет осенью

Народные приметы на 1 сентября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении грядущей осени.

В былые времена люди по погоде в первый день осени определяли, какая метеорологическая обстановка будет доминировать до начала зимы. Считалось, что высокая температура воздуха 1 сентября сигнализирует о приходе теплой осени, а прохлада сулит сильный холод до конца ноября.

Также народные поверья гласят, что туман, наблюдающийся утром 1 сентября, следует воспринимать в качестве предвестника снежной зимы.

Южный ветер в этот день сулит отменный урожай овса.