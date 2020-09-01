Народные приметы на 2 сентября подскажут, будет ли осень теплой

Народные приметы на 2 сентября помогут определить, будет ли осень отличаться обилием дождей.

Несколько веков назад, когда прогноз погоды имел статус поверья, достоверность которого может быть только предварительной, существовала примета гласящая, что обилие рябины 2 сентября может предвещать частые дожди до конца осени.

Также во второй день осени скорые дожди могут предвещать низкие облака.

Если же 2 сентября журавли летят высоко и без какой-либо поспешности, народные приметы разрешают рассчитывать на теплую осень.

Несколько веков назад женщины 2 сентября чествовали мужчин. Выражалось это в приготовлении вкусной еды.