Народные приметы на 3 сентября подскажут, будут ли ближайшие недели теплыми

Народные приметы на 3 сентября помогут определить, будет ли в течение ближайшего времени наблюдаться теплая погода.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью, согласно которому теплая погода в третий день первого месяца осени свидетельствует о том, что аналогичная метеорологическая обстановка будет иметь место на протяжении четырех ближайших недель.

Наличие северного ветра 3 сентября народные поверья называют предвестником скорого похолодания. Западный ветер в этот день сулит дождь.

Если же в третий день сентября мыши делают гнезда в копнах, текущая осень будет дождливой.