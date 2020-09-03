Мордовия: «Ростелеком» увеличил охват оптической сети

«Ростелеком» построил 67 километров оптики до поселка Торбеево, деревень Мазилунг и Жукулуг Торбеевского района, поселка Луховка и села Макаровка частного сектора Саранска. Новая инфраструктура связи создана по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть), обеспечивающей стабильную работу сети и высокую скорость передачи данных.

Свыше трех с половиной тысяч семей получили возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть более 260 телеканалов, тысячи фильмов и сериалов в видеосервисе Wink на разных экранах. По запросу клиентов сотрудники компании подключат видеонаблюдение и систему «Умный дом» для обеспечения безопасности жилья и контроля придомовой территории.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«“Ростелеком” наращивает темпы и объемы строительства оптической инфраструктуры в сельской местности, чтобы жители поселков и деревень получили равные с горожанами цифровые возможности. Устойчивый, надежный интернет позволит сельчанам пользоваться цифровыми решениями провайдера для работы, учебы, отдыха и удаленного контроля за домом».

Мария Васильева, жительница поселка Луховка:

«Очень рада, что к нам пришел скоростной интернет. Видео, музыка скачиваются моментально. Младшему сыну нравится смотреть мультфильмы в видеосервисе Wink. В видеотеке огромный выбор для детей! Старший сын играет в онлайн-игры, и скорость при этом не подводит».

Всего современными сетями связи с применением технологии GPON «Ростелеком» охватил 12 сёл и два поселка частной застройки Саранска. Доступ к цифровым сервисам оператора получили свыше 12 тысяч семей.

Получить более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно в офисах продаж, на сайте компании www.rt.ru или по бесплатному номеру 8 800 1000 800.