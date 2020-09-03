Народные приметы на 4 сентября подскажут, установится ли теплая погода

С помощью народных примет на 4 сентября можно определить, какая погода будет иметь место на протяжении ближайшего месяца.

Несколько столетий назад статус достоверного имело поверье, согласно которому солнечная погода, наблюдающаяся в четвертый день первого месяца осени, является признаком того, что тепло и ясно будет до начала октября.

Также о том, что будет иметь место теплая погода, 4 сентября может сигнализировать туман в лучах солнцах.

Если же в начале сентября хорошо уродились орехи, а грибов мало, предстоящая зима будет отличаться частыми снегопадами и сильными морозами.