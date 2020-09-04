GSM-розетки: доступный аналог «умного дома»

А вы знали, что ваш утюг можно выключить удаленно хоть из другого города? Как и любой другой электрический прибор. Просто отправив смс-сообщение! И нет, для этого не нужна дорогая система «умного дома». GSM-розетки справляются с включением и отключением техники не хуже, при этом они гораздо доступнее, не требуют монтажа и сложных настроек.

Как работает GSM-розетка

Небольшой прибор состоит из реле, контроллера, гнезда для сим-карты и GSM-модуля. Гаджет служит переходником между розеткой и электротехникой, его не нужно монтировать в стену. Большинство моделей управляются с помощью смс-сообщений, некоторые - через приложение. Оба способа предельно просты, легко разберется даже подросток.

GSM-розетки нашли применение в квартирах, на дачах, в офисах и на производстве. С помощью нехитрого прибора можно удаленно включить/выключить утюг или обогреватель, отключить свет в офисе или ТРЦ, управлять различными системами - полива, отопления, кондиционирования. В зависимости от полученной команды, «умная розетка» просто размыкает или замыкает контакт.

Специальные возможности

Помимо включения и отключения по команде, даже в самых бюджетных моделях есть дополнительные функции:

работа по термодатчику - поддержание установленного температурного режима в помещении. Пример: обогреватель включится сам, как только температура упадет ниже нормы. И выключится, когда она достигнет нужного значения.

отложенное управление - прибор сработает не сразу, а через установленное время после получения смс. Пример: включить сейчас, выключить через 60 минут. Не придется отправлять несколько сообщений и волноваться, что забудешь отключить питание.

работа по расписанию - включение и отключение в установленное время.

работа по таймеру - после включения по команде прибор всегда будет отключаться через установленное время, до изменения настроек.

оповещения - в экстренных случаях пользователю приходит смс. Примеры: скачки напряжения, неустойчивый сигнал связи, температура выше или ниже установленной нормы.

Важность функций зависит от того, где будут использовать прибор. Например, для управления освещением или оргтехникой контроль температуры не нужен, а когда речь о кондиционере, без термодатчика не обойтись.

Какую розетку выбрать

Так как речь об электроприборе, вряд ли стоит покупать самую дешевую модель в магазинах «Все по копейке». Лучше купить GSM-розетку на сайте hello-24.ru или у других официальных дилеров, сертифицированную и русифицированную. Примеры от разных производителей:

ELANG PowerControl v1.5 - самая недорогая из полнофункциональных GSM-розеток. В память можно внести столько номеров, сколько вмещает сим-карта. ORCAM R2 - еще одна полнофункциональная бюджетная модель. Работает по термодатчику и расписанию, есть отложенное управление и оповещения. SimPal-T40 - синхронизируется с вспомогательными розетками, которые выполняют команды, отправленные на главный прибор. Вспомогательные розетки вдвое дешевле, так как не содержат GSM модуля. Alonio T6 - одна из топовых моделей с термодатчиком в комплекте. Полный набор функций, суммарная мощность приборов 3500 Вт.

Разумеется, у GSM-розетки меньше возможностей по сравнению с «умным домом». Но в ряде случаев ее достаточно: выключить забытый на доске утюг или свет в уже закрытом офисе, поддержать температуру в доме или теплице, удаленно перезагрузить серверы, организация системы полива и многое другое.