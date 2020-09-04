Народные приметы на 5 сентября подскажут, будет ли нынешняя осень теплой

С помощью народных примет на 5 сентября можно будет определить, следует ли рассчитывать на теплую осень.

В былые времена люди доверяли примете, которая гласит, что гром в пятый день осени является свидетельством того, что до конца данной поры будет иметь место теплая погода, а предстоящая зима будет отличаться сильными морозами.

Также народные приметы гласят, что журавли, улетающие в теплые края 5 сентября, предвещают скорое наступление зимы.

Если в пятый день осени тепло, аналогичная метеорологическая обстановка продержится до конца месяца.

Люди, жившие в былые времена, 5 сентября ходили за брусникой.