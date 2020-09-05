Народные приметы на 6 сентября подскажут, будет ли осень дождливой

Народные приметы на 6 сентября помогут узнать, будет ли текущая осень дождливой.

Несколько столетий назад, когда не было высокоточного оборудования для составления прогноза погоды, люди доверяли примете, согласно которой дождь в шестой день сентября является предвестником того, что до конца осени осадки будут выпадать не очень часто.

Пасмурная погода 6 сентября народными приметами трактуется в качестве сигнала о том, что приближается похолодание.

Сильный ветер в рассматриваемый день может свидетельствовать о скором ухудшении метеорологической обстановки.

Обилие желудей, имеющее место в шестой день осени, несколько столетий назад называли предвестником морозной зимы.