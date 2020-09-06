В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.

Вечером 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Потьма. На улице Вокзальная-1 загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф