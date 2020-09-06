В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание бани.
Вечером 5 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Потьма. На улице Вокзальная-1 загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади 15 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Саранске загорелся жилой дом.
Источник: 13.мвд.рф