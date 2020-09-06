В Большеберезниковском районе произошел пожар на территории детского лагеря

В Большеберезниковском районе пожарные ликвидировали возгорание на территории детского лагеря.
Происшествие произошло вечером 5 сентября в селе Симкино. На территории детского оздоровительного лагеря «Зеленая поляна» загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 36 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания заброшенной постройки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru