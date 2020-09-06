Народные приметы на 7 сентября подскажут, будет ли предстоящая зима долгой

С помощью народных примет на 7 сентября можно определить, какие особенности будет иметь грядущая зима.

В былые времена, когда прогноза погоды не существовало вовсе, а любые попытки предвидеть метеорологическую обстановку имели характер преданий, люди верили, что обилие грибов в седьмой день первого месяца осени предвещает долгую зиму. Хороший урожай зерна народные приметы называют предвестником суровой зимы.

Если 7 сентября птицы садятся на землю, в ближайшее время наступит потепление.

В начале сентября крестьяне, жившие несколько веков назад, работали на полях и огородах, собирая урожай.