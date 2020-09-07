Покупка ритуальных товаров при организации похорон в Москве

Такая трагедия как смерть родственника может случиться в любой московской семье. И тогда приходиться заниматься вопросами по организации похорон. Уже в самом начале необходимо решить, будет это кремация или традиционное погребение на кладбище. Ведь это влияет на выбор траурных атрибутов. И в первую очередь это касается гроба.



Погребение или кремация: какой должен быть гроб?



Самым основным атрибутом на похоронах является гроб. Он может отличаться по нескольким показателям:



- обычная или ценная порода древесины;

- лакировка или обивка тканью;

- наличие или отсутствие дополнительных элементов;

- размеры и форма бывают разные.



Важно знать, что если речь идет про традиционное погребение, не играет роли, каким будет гроб. А если выбирается кремация?



Тогда ситуация окажется уже совсем другая, нужно учитывать некоторые особенности. С кремацией тела умершего приходится соглашаться в нескольких случаях:



- умерший оставил такое завещание;

- семья не имеет достаточно денег на похороны;

- отсутствуют свободные участки земли на кладбище.



Для кремации гроб должен быть другим, без наличия металлических ручек и петель для откидывающейся крышки. Поэтому к покупке ритуальных атрибутов необходимо приступать уже после того, как решен вопрос с кладбищем. Что еще может понадобится для такого траурного мероприятия?



Основные траурные атрибуты



Гроб хотя основной, но не единственный атрибут, который понадобится для похорон. Обязательно нужно побеспокоиться про приобретение еще нескольких вещей:



- венки;

- постель для гроба;

- крест на могилу;

- траурные ленты.



А вот если выбирается кремация, некоторых принадлежностей можно не покупать. Например, это касается венков, потому что здесь не понадобится могила на кладбище. Да и крест не нужен. А если намечаются религиозные похороны, где панихида включает и отпевание умершего, тогда траурных атрибутов нужно больше: венчик для покойника, иконка ему в руки, специальное покрывало, иконы и свечи.



Надо сразу определиться, где все это покупать. В Москве можно найти много ритуальных агентств, которые занимаются выпуском таких изделий. Правда, есть и перекупщики, поэтому придется за все заплатить больше денег. Чтобы сэкономить их, лучше иметь дело с интернет-магазином shop.ritual.ru, который работает от такой известной ритуальной службы как Ритуал.РУ. Здесь все удастся приобрести в одном месте, не придется терять время на поездки по городу. Но так как это интернет-магазин, заказ оформляется онлайн. Чтобы правильно подобрать гроб, на место выедет ритуальный агент, с которым решаются все вопросы.

