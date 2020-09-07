Жительница Ромодановского района фиктивно прописала в своем доме нескольких человек

В Ромодановском районе местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких человек.

Было установлено, что в конце февраля нынешнего года 43-летняя жительница села Белозерье, не имеющая постоянного места работы, фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме шестерых граждан России. Фактически последние проживают по другим адресам.

В отношении 43-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф