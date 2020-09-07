ВТБ Лизинг получил премию имени Столыпина за вклад в развитие отрасли

ВТБ Лизинг награжден премией в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина "За вклад в развитие лизинга в России", организованной журналом "Банковское дело" при поддержке РСПП, Ассоциации российских банков и Ассоциации региональных банков России. Награду получил генеральный директор компании Дмитрий Ивантер.

Жюри премии отметило активное участие компании в развитии отрасли в составе профессиональных объединений, а также рабочих групп государственных органов. В 2019 году эксперты ВТБ Лизинг предложили целый ряд важных инициатив, которые призваны способствовать повышению уровня проникновения лизинга в России и увеличению его роли в экономике страны. В 2020 году компания продолжила работать над их реализацией, что стало особенно актуально в условиях современных вызовов.

"От имени ВТБ Лизинг и Группы ВТБ благодарю за признание наших успехов в развитии лизинга в России. Как председатель совета "Лизингового союза" хотел бы отметить, что рынок успешно развивается, несмотря на этот тяжелый год. Первоначальный прогноз был более негативным - Банк России ожидал, что будут реструктуризированы где-то 43% лизинговых договоров, но в итоге цифра оказалась в два раза меньше. Хочу поблагодарить всех наших клиентов за то, что в это непростое время они продолжают отношения с лизинговым рынком. Отрасль постепенно восстанавливается, мы видим большое количество новых договоров, новых проектов. И я очень рад, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, и мы снова можем видеть лица друзей и коллег и встречаться с клиентами не только виртуально", - сказал во время вручения премии генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.

ВТБ Лизинг вошел в состав некоммерческого партнерства "Лизинговый союз" при Торгово-промышленной палате РФ и Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) в 2019 году, с этого времени эксперты компании принимают активное участие в диалоге лизингового бизнеса с государственной властью. Дмитрий Ивантер занимает пост председателя совета "Лизингового союза" и вице-президента ОЛА.