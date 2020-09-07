Народные приметы на 8 сентября подскажут, будет ли зима ранней

Народные приметы на 8 сентября помогут узнать, будет ли предстоящая зима ранней.

Несколько столетий назад в народной среде сформировалось доверительное отношение к поверью, которое гласит, что заморозки, наблюдающиеся утром 8 сентября, являются предвестниками того, что зима наступит рано и будет отличаться сильными морозами.

Обилие рябины в восьмой день осени народные приметы называют сигналом о том, что скоро будут иметь место морозы, а до начала зимы будут часто идти дожди.

Также в былые времена считалось, что листья березы и дуба, которые до 8 сентября не опали, сигнализируют о суровой зиме.