На что обращать внимание при обзоре букмекерских контор

Обзоры букмекерских контор

«Как вы судно назовете, так оно и поплывет…». Наверняка, многие слышали эту поговорку. Перефразируя ее, можно сказать, «какую контору вы выберете, так вам и повезет». С развитием сети Интернет практически весь беттинг перебрался в виртуальное пространство. Теперь любой желающий может пройти регистрацию в понравившейся ему букмекерской конторе, если это допускается ее правилами, и делать ставки, не вставая с дивана. Букмекерские конторы в свою очередь расширили круг своих потенциальных клиентов до мирового масштаба. Как видим, в выигрыше оказались обе стороны. Как бы там ни было, но окончательный выбор остается за беттором. Именно он выбирает, в какой конторе будет играть. Конторы лишь предлагают свои услуги, но выбирает клиент. Как же выбрать из всего многообразия ту букмекерскую контору, которая идеально подойдет игроку? Какими критериями надо руководствоваться, выбирая БК?

Легальные и нелегальные БК

Любая букмекерская контора осуществляет свою деятельность по определенной лицензии или нескольким лицензиям. Многое зависит от законодательства той страны на территории которой работает БК. В некоторых странах деятельность онлайн БК находится под запретом. Конторы этих стран работают по так называемым оффшорным лицензиям, выданным в оффшорных зонах – Кюрасао, Мальта, Гибралтар и проч. В некоторых странах деятельность онлайн БК никак не регламентируется. В некоторых странах приняты соответствующие законы, регулирующие деятельность БК в Интернете. В таких странах БК, осуществляющую свою деятельность на территории страны, должны приобрести лицензию этой страны. Например, в России в начале десятых годов Госдума приняла соответствующий закон, и работа всех сайтов БК, которые не приобрели лицензию ФНС РФ блокируется Роскомндазором. Всего в России насчитывается 19 легальных БК.

В чем заключается отличие легальных и нелегальных БК в России:

Легальные БК требуют регистрации игрока с обязательной идентификацией его личности, в ходе которой игрок подтверждает свою личность способом, оговоренным в правилах БК. В нелегальных БК регистрация обычно проходит по упрощенной процедуре и идентификации игрока на этом этапе не требует. С выигранных денег игрока в легальной БК удерживается налог 13%, в нелегальных БК никаких удержаний не производится. В случае возникновения спорных ситуаций в легальной БК между игроком и администрацией игрок может подать жалобу на неправомерные действия БК, с его точки зрения, в СРО, в которой состоит данная контора. Если игрок не нарушал правил БК, спор будет разрешен в его пользу. В случае возникновения спорных моментов при игре в нелегальной БК у игрока подобной возможности нет.

Поэтому, предпочтение следует отдавать игре в легальной БК, поскольку в этом случае вероятность неправомерных действий конторы по не выплате выигрышей существенно снижается.

Линия и коэффициенты

При прочих равных условиях, если приходится выбирать между несколькими БК, предпочтение следует отдавать конторе, которая предлагает более высокие коэффициенты на одни и те же события. Например, если в одной конторе на победу условного «Динамо» стоит коэффициент 2,20, а в другой конторе на этот же матч на победу той же команды дается коэффициент 2,30, то играть надо во второй конторе, поскольку в случае успеха игрок банально выиграет больше денег. Но, опять же, этот принцип будет справедлив лишь для равнозначных контор, предоставляющих одинаковые другие условия, прежде всего, в плане надежности выплаты выигрышей.

Второй момент, на который надо обращать внимание – ширина и глубина линии, а также вариативность росписи. Если игрок специализируется на игре в не популярных чемпионатах, турнирах, на экзотических маркетах, ему надо искать контору, в линии которой присутствуют нужные ему позиции.

Лучшая линия в легальных российских БК: 1хСтавка, Марафонбет, Бетсити, БингоБум, Мелбет.

Лучшие коэффициенты: Марафонбет, Мостбет, Париматч, Леон, Бетисити.

Бонусы и акции

Хорошо когда есть конкуренция, букмекеры пытаются дать лучшие условия для новых игроков, но мало кто работает с существующими игроками. Мало кто дает обычный фрибет за регистрацию. В общем сложно порой разобраться в какой бк лучшие бонусы. Но есть сайты с рейтингами, например https://bonusup.ru/bonuses/. Там можно выбрать любой бонус, будь то депозит или регистрация. Ну и куча промокодов!

Платежные системы

Игрок должен знать, с какими платежными системами работает букмекер, подходят ли они ему. Не будет иметь смысла игра в той БК, в которой игрок не сможет нормально осуществлять финансовые транзакции.

Игра в лайве

Любители игры в лайве в обязательном порядке должны оценить уровень скорости приема ставок в лайве в конкретной БК. Иногда счет идет на секунды. Если ставка, сделанная в лайве, принимается долго, игра в такой конторе теряет смысл.