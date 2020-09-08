Качественный перевод научных текстов

Ученые разных стран съезжаются на симпозиумы и конференции, чтобы обменяться опытом и обсудить специфические научные новости. Отсюда повышаются требования к переводам.

Услуги переводчика требуются во всех сферах научной жизни. Особенно часто возникает потребность в переводе с русского на английский и наоборот. Каждая форма специализированного перевода имеет свои особенности, о которых и рассказано ниже.

Особенности научных переводов

Перевод научных текстов нуждается в профессионализме и ответственном подходе переводчика. Неподготовленный специалист не сможет достичь результата, обладающего и достаточной лаконичностью, и полнотой раскрытия темы. Такая кустарная работа будет изобиловать логическими несоответствиями и неправильным применением специальной научной терминологии.

Трудности перевода научной литературы заключаются и в том, что подобные тексты содержат большое количество специальных терминов и понятий. Следовательно, для того, чтобы сделать качественный научный перевод, необходимо не только отлично владеть иностранным языком, но и обладать научным сладом мышления и разбираться в тематике текста.

При появлении сложностей в понимании темы заказа на помощь переводчику приходят научные специалисты, которые при необходимости могут ввести его в курс дела и ответить на все возникающие вопросы.

Помощь носителей

Услуги носителей языка могут понадобиться в том случае, когда статья предназначена для публикации в иностранном издании, и её читателями будут иностранцы. В этом случае прибегают к таким услугам, как перевод или вычитка носителем языка.

Специфика научного стиля

Перевод научного текста обладает следующими признаками:

точность смысловых формулировок;

отсутствие двусмысленных фраз;

логичное построение предложений;

наличие связной и однородной научной терминологии.

Основные заказчики научных переводов

Чаще всего помощь в переводе научной литературы требуется:

студентам отечественных и зарубежных вузов, а также студентов, подающих документы для поступления в магистратуру за границей; преподавателям высших учебных заведений; сотрудникам российских научно-исследовательских институтов.

Виды научных переводов

Все переводы научной литературы делятся на 2 основных вида.

Собственно, научно-исследовательские разработки, предназначенные для чтения и обсуждения в научных кругах. Такие тексты изобилуют узкопрофильной терминологией и написаны «сухим» научным языком. Научно-популярные тексты, аудиторией которых являются люди, не имеющие специального образования. Язык повествования у них более простой, нежели у первой группы текстов.

Плюсы в выполнении услуг перевода