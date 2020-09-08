Народные приметы на 9 сентября подскажут, будет осень теплой

Народные приметы на 9 сентября помогут узнать, какая погода будет доминировать до конца осени.

В старину, когда прогноз погоды составлялся на основе поверий, сформированных в ходе многолетних наблюдений за природой, люди верили, что гроза в девятый день сентября является предвестником того, что до конца осени будет иметь место высокая для рассматриваемой поры температура воздуха.

Обилие рябины 9 сентября народные приметы называют сигналом о ненастной погоде до конца осени и зиме с лютыми морозами.

Также суровую зиму в девятый день первого месяца осени может предвещать обилие желудей.