Как найти работу, если был предпринимателем

Почему не стоит скрывать правду о предпринимательском прошлом и на какую работу может претендовать бывший бизнесмен
Вакансий на ГородРабот.ру стало больше. Работодатели снова активно нанимают сотрудников.
Прямо сейчас на сайте более 4000 вакансий в Саранске. Мы собрали вакансии из 150 работных сайтов-источников, в том числе hh.ru, Avito, SuperJob и Труд.всем.
Кстати, средняя зарплата жителей Саранска в сентябре 2020 составила 35 200 рублей.
Что делать, если до кризиса был руководителем собственного предприятия, а теперь ищешь работу, и какие навыки указать в резюме ‒ рассказал ГородРабот.ру.
В каких сферах начинать поиски
У бывшего предпринимателя много навыков.
Ты сам нанимал персонал, управлял финансами и продумывал маркетинговую стратегию компании.
Предпринимателю подойдут вакансии в сфере подбора персонала, логистики, в финансовой сфере, сфере управления.
Ты можешь устроиться менеджером или аналитиком. А ещё ‒ маркетологом или директором по пиару.
Короче говоря ‒ у тебя есть уникальный опыт, которому не научат ни в одном университете.
Кстати, если вуз так и не закончил ‒ ничего страшного. Есть вакансии для людей без высшего образования.
Например, без диплома можно работать логистом, менеджером, копирайтером, разработчиком или дизайнером интерфейсов ‒ и это далеко не весь список.
А вот самые востребованные сферы труда в Саранске в начале осени 2020:
Рабочий персонал.
Продажи.
Транспорт и логистика.
Производство.
Строительство и недвижимость.
Как составить резюме и какие навыки указать
Если никогда не пробовал составлять резюме и не знаешь, как понравиться работодателю ‒ читай.
В первую очередь обрати внимание на свой опыт. Однако не стоит кричать о том, что ты бывший владелец бизнеса.
Вспомни ‒ какую работу тебе приходилось выполнять и какие навыки в связи с этим приобрёл.
Как правило, предприниматели могут похвастаться следующими навыками:
Ведение финансовой отчётности.
Руководство командой.
Анализ конкурентов.
Составление маркетинговой стратегии.
Составление годового бюджета компании.
Запуск нового проекта с нуля.
Поверь ‒ это очень важные навыки, с которыми можно претендовать на должность руководителя. А хорошие управленцы нужны многим компаниям.
Как вести себя на собеседовании
Не стоит скрывать, что когда-то вёл собственный бизнес. Неудачи бывают у всех ‒ никто не осудит тебя за провал. Особенно если компания рухнула из-за пандемии.
Второе правило ‒ не говори о том, что хочешь как можно скорее вернуться к предпринимательской деятельности. Работодателю невыгодно брать сотрудника на короткий срок ‒ каким бы профессионалом ты ни был.
Отрабатывай возражения ‒ убеди эйчара в том, что именно твой опыт поможет компании расти и развиваться.