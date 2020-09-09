Как найти работу, если был предпринимателем

Почему не стоит скрывать правду о предпринимательском прошлом и на какую работу может претендовать бывший бизнесмен

Вакансий на ГородРабот.ру стало больше. Работодатели снова активно нанимают сотрудников.

Прямо сейчас на сайте более 4000 вакансий в Саранске. Мы собрали вакансии из 150 работных сайтов-источников, в том числе hh.ru, Avito, SuperJob и Труд.всем.

Кстати, средняя зарплата жителей Саранска в сентябре 2020 составила 35 200 рублей.

Что делать, если до кризиса был руководителем собственного предприятия, а теперь ищешь работу, и какие навыки указать в резюме ‒ рассказал ГородРабот.ру.

В каких сферах начинать поиски

У бывшего предпринимателя много навыков.

Ты сам нанимал персонал, управлял финансами и продумывал маркетинговую стратегию компании.

Предпринимателю подойдут вакансии в сфере подбора персонала, логистики, в финансовой сфере, сфере управления.

Ты можешь устроиться менеджером или аналитиком. А ещё ‒ маркетологом или директором по пиару.

Короче говоря ‒ у тебя есть уникальный опыт, которому не научат ни в одном университете.

Кстати, если вуз так и не закончил ‒ ничего страшного. Есть вакансии для людей без высшего образования.

Например, без диплома можно работать логистом, менеджером, копирайтером, разработчиком или дизайнером интерфейсов ‒ и это далеко не весь список.

А вот самые востребованные сферы труда в Саранске в начале осени 2020:

Рабочий персонал.

Продажи.

Транспорт и логистика.

Производство.

Строительство и недвижимость.

Как составить резюме и какие навыки указать

Если никогда не пробовал составлять резюме и не знаешь, как понравиться работодателю ‒ читай.

В первую очередь обрати внимание на свой опыт. Однако не стоит кричать о том, что ты бывший владелец бизнеса.

Вспомни ‒ какую работу тебе приходилось выполнять и какие навыки в связи с этим приобрёл.

Как правило, предприниматели могут похвастаться следующими навыками:

Ведение финансовой отчётности.

Руководство командой.

Анализ конкурентов.

Составление маркетинговой стратегии.

Составление годового бюджета компании.

Запуск нового проекта с нуля.

Поверь ‒ это очень важные навыки, с которыми можно претендовать на должность руководителя. А хорошие управленцы нужны многим компаниям.

Как вести себя на собеседовании

Не стоит скрывать, что когда-то вёл собственный бизнес. Неудачи бывают у всех ‒ никто не осудит тебя за провал. Особенно если компания рухнула из-за пандемии.

Второе правило ‒ не говори о том, что хочешь как можно скорее вернуться к предпринимательской деятельности. Работодателю невыгодно брать сотрудника на короткий срок ‒ каким бы профессионалом ты ни был.

Отрабатывай возражения ‒ убеди эйчара в том, что именно твой опыт поможет компании расти и развиваться.