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Народные приметы на 11 сентября подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 11 сентября подскажут, будет ли весна ранней

Народные приметы на 11 сентября помогут определить, когда наступит весна.

В былые времена, когда не существовало высокоточных приборов для составления прогноза погоды, люди доверительно относились к поверью, согласно которому наличие грома в одиннадцатый день первого месяца осени следует воспринимать в качестве предвестия о раннем наступлении весны в следующем году.

Если 11 сентября в теплые края улетают журавли, зима будет ранней. Летящий гусь в этот день предвещает дождливую погоду.

Люди, жившие несколько веков назад, в одиннадцатый день осени молились Иоанну Крестителю об избавлении от головной боли.