ВТБ Лизинг завершил обновление автопарка хоккейного клуба Динамо

ВТБ Лизинг передал московскому хоккейному клубу Динамо 46-ти местный автобус Mercedes Benz. Это последний из заказанных клубом автобусов в рамках программы по обновлению парка техники. Всего в текущем году компания поставила клубу 18 единиц автотранспорта на сумму более 100 млн рублей по договорам финансового лизинга сроком на 36 месяцев.

Ранее хоккейная команда получила 10 автомобилей Skoda Octavia, 3 автобуса MAN Lions Coach, 3 микроавтобуса Mercedes Sprinter и 1 Ford Transit. Цель приобретения техники - перевозка основной, молодежной, детской и других команд, амуниции и инвентаря, а также транспортное обеспечение нужд административных подразделений.

В марте 2020 г. ВТБ Лизинг и спортивные клубы Динамо заключили ряд сделок на приобретение в лизинг транспортных средств. Кроме ХК Динамо Москва, компания сотрудничает с Футбольным Клубом "Динамо-Москва" и Футбольной Академией "Динамо" им. Л.И. Яшина. Первый автобус YUTONG стоимостью 9,3 млн рублей ВТБ Лизинг передал на условиях финансового лизинга филиалу футбольной академии в Дагестане. Позднее в Москве по договорам операционного лизинга на срок от 1 до 5 лет были переданы 1 автобус Mercedes-Benz Sprinter, 2 миниавтобуса VW Caravelle общей стоимостью около 10 млн рублей.

«Мы рады, что имеем возможность сотрудничать с клубами Динамо и вносить свой вклад в развитие спорта в нашей стране. Мы всегда стараемся предложить клиентам лучшие решения для финансирования сделок по покупке транспорта, чтобы инвестиции в логистику были наиболее эффективными. Все больше компаний в России используют инструменты лизинга и на практике видят их преимущества, хорошо, что спортивные клубы также начали использовать современный подход к приобретению автопарка», - прокомментировал Генеральный директор ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.