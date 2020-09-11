Народные приметы на 12 сентября подскажут, будет ли осень теплой и продолжительной

Народные приметы на 12 сентября помогут узнать, будет ли осень продолжительной.

Несколько столетий назад для составления прогноза погоды люди обращали внимание на поведение живности. В ходе подобных наблюдений сформировалось поверье, согласно которому птицы, кружащие высоко в небе в двенадцатый день сентября, предвещают продолжительную осень, отличающуюся высокой температурой воздуха и редким выпадением осадков.

Если 12 сентября имеет место теплый и ясный вечер, в следующем году будут отличные показатели урожайности.

В том случае, если в двенадцатый день первого месяца осени пчелы запечатывают улей, зима наступит рано.