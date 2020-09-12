Народные приметы на 13 сентября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 13 сентября помогут определить, будет ли предстоящая зима отличаться теплой погодой.

Несколько столетий назад в народной среде пользовалась доверительным отношением примета, согласно которой журавли, летящие в тринадцатый день первого месяца осени на небольшой высоте, являются предвестниками того, что грядущая зима будет теплой.

Если же 13 сентября журавли летят по одному, народные приметы советуют готовиться к тому, что в следующем году будет плохой урожай.

Православная церковь 13 сентября чтит память святого Куприяна Карфагенского, который написал множество богословских работ, посвященных вопросам затворнического образа жизни.