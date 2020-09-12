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Народные приметы на 13 сентября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 13 сентября подскажут, будет ли зима теплой

Народные приметы на 13 сентября помогут определить, будет ли предстоящая зима отличаться теплой погодой.

Несколько столетий назад в народной среде пользовалась доверительным отношением примета, согласно которой журавли, летящие в тринадцатый день первого месяца осени на небольшой высоте, являются предвестниками того, что грядущая зима будет теплой.

Если же 13 сентября журавли летят по одному, народные приметы советуют готовиться к тому, что в следующем году будет плохой урожай.

Православная церковь 13 сентября чтит память святого Куприяна Карфагенского, который написал множество богословских работ, посвященных вопросам затворнического образа жизни.  