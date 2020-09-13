В Чамзинском районе сгорела заброшенная постройка

В Чамзинском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Происшествие произошло вечером 12 сентября в населенном пункте Комсомольский. На территории дачного массива загорелась заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил строение на площади, составляющей 9 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине загорелось заброшенное строение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru