В Лямбирском районе горела баня

В Лямбирском районе произошло возгорание бани.

Вечером 12 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Атемар. Возле дома №2, расположенного по адресу – улица Самодуровка, загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 1 квадратный метр.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru