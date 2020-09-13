Народные приметы на 14 сентября подскажут, будет ли грядущая зима теплой

С помощью народных примет на 14 сентября можно определить, будет ли предстоящая зима теплой.

Несколько веков назад в народной среде статус справедливого и подтвержденного на практике имело поверье, согласно которому теплая погода в четырнадцатый день первого месяца осени является предвестником того, что в течение грядущей зимы будет наблюдаться преимущественно высокая для данного времени года температура воздуха.

Также народные приметы гласят, что отсутствие осадков 14 сентября является сигналом о крайне редких дождях до конца осени.

Если до 14 сентября гуси улетели в теплые края, зима наступит рано.