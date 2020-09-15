Народные приметы на 16 сентября подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 16 сентября поведают, грядет ли серьезное похолодание.

Несколько столетий назад в народной среде пользовалось доверием поверье, гласящее, что красный закат в шестнадцатый день первого месяца осени предвещает существенное похолодание в ближайшее время, которое продержится очень долго, и первые морозы.

Если же 16 сентября идет дождь, народные приметы гласят, что в скором времени осадки прекратятся, а до конца осени будет иметь место сухая погода, сопровождаемая высокой температурой воздуха.

Люди, жившие в старину, 16 сентября собирали весь мусор в доме и сжигали его, придавая данным действиям статус некоего ритуала, направленного на привлечение счастья.