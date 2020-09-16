Народные приметы на 17 сентября подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 17 сентября помогут определить, установится ли в ближайшее время холодная погода.

Несколько столетий назад люди не подвергали сомнению достоверность приметы, гласящей, что обилие облаков в семнадцатый день первого месяца осени следует воспринимать в качестве предвестника скорого похолодания, а также небольших осадков.

Если 17 сентября шел дождь, а после его завершения земля быстро высохла, следует готовиться к скорому ненастью.

Хороший урожай рябины в середине сентября народные поверья называют сигналом о том, что грядущая зима будет отличаться сильными морозами.