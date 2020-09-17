В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Поздним вечером 16 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на проспекте 60 лет Октября. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит мусорный контейнер возле дома №131.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 1 кв. м.

В сообществе «Происшествия Саранск Мордовия» была опубликована видеозапись, на которой видно, что мусор в контейнер поджег неизвестный гражданин.

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Источник: 13.mchs.gov.ru