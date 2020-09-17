Народные приметы на 18 сентября подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 18 сентября помогут определить, какая погода установится грядущей зимой.

В былые времена, когда прогноз погоды составлялся не с помощью высокоточного оборудования, а формировался в ходе многолетних наблюдений за состоянием природы, люди верили, что обилие желтых листьев в восемнадцатый день осени следует воспринимать в качестве предвестника суровой зимы.

Если 18 сентября наблюдаются желтые листья рябины, зима будет не только суровой, но и ранней.

Обилие ягод рябины в середины сентября сигнализирует о том, что до конца нынешней осени часто будут идти дожди.