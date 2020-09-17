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Народные приметы на 18 сентября подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 18 сентября подскажут, будет ли зима суровой

Народные приметы на 18 сентября помогут определить, какая погода установится грядущей зимой.

В былые времена, когда прогноз погоды составлялся не с помощью высокоточного оборудования, а формировался в ходе многолетних наблюдений за состоянием природы, люди верили, что обилие желтых листьев в восемнадцатый день осени следует воспринимать в качестве предвестника суровой зимы.

Если 18 сентября наблюдаются желтые листья рябины, зима будет не только суровой, но и ранней.

Обилие ягод рябины в середины сентября сигнализирует о том, что до конца нынешней осени часто будут идти дожди.   