Народные приметы на 19 сентября подскажут, будет ли осень долгой

С помощью народных примет на 19 сентября можно узнать, как долго продлится осень.

В былые времена в так называемом народном мировосприятии твердо укрепилось поверье метеорологической направленности, согласно которому теплая погода, имеющая место в девятнадцатый день сентября, является признаком того, что осень будет долгой.

Если 19 сентября опадают листья, народные приметы советуют готовиться к тому, что отличительной чертой предстоящей зимы станут сильные морозы.

Также до наших времен сохранилось поверье о том, что иней на деревьях, наблюдающийся 19 сентября, предвещает частые снегопады на протяжении предстоящей зимы.