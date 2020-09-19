В Ковылкинском районе горела квартира

В Ковылкинском районе пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Указанное происшествие произошло днём 18 сентября в населенном пункте Примокшанский. В одной из квартир жилого дома №3б, расположенного по адресу – улица Комарова, вспыхнул огонь.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку на площади 4 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru