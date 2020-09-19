В Чамзинском районе горел мусор

В Чамзинском районе произошло возгорание мусора.
Происшествие произошло вечером 18 сентября в посёлке Комсомольский. В подвале дома №16, расположенного по адресу – улица Микрорайон-2, загорелся мусор.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия пока что не поступала.
Пламя уничтожило мусор в подвале на площади 0,3 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru