Народные приметы на 20 сентября подскажут, следует ли готовиться к ухудшению погоды

Народные приметы на 20 сентября помогут определить, установится ли в ближайшее время ненастная погода.

Несколько столетий назад люди, наблюдавшие на регулярной основе за состоянием окружающей среды и закономерностями изменения метеорологической обстановки, сформулировали своего рода синоптическое правило, согласно которому обилие белых облаков на небе в двадцатый день первого месяца осени предвещает, что в ближайшее время установится ненастная погода.

Если же 20 сентября идет дождь, народные приметы советуют готовиться к тому, что осадки будут затяжными.

Если во второй половине сентября на ёлках шишки растут ближе к земле, предстоящей зимой будут иметь место сильные морозы.