Народные приметы на 21 сентября подскажут, следует ли готовиться к ранней зиме

Народные приметы на 21 сентября помогут определить, будет ли предстоящая зима ранней.

В былые времена люди без тени сомнения утверждали, что достоверной является примета метеорологической направленности, гласящая о том, что деревья, оставшиеся почти без листвы до 21 сентября, предвещают раннее наступление зимы.

Если же 21 сентября трава покрылась инеем, народные поверья советуют готовиться к скорому ухудшению метеорологической обстановки.

Кроме того, прошедшие сквозь столетия приметы гласят, что в том случае, если в двадцать первый день сентября на деревьях много паутины, некоторое время ещё продержится тепло.