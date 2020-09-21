Народные приметы на 22 сентября подскажут, следует ли рассчитывать на теплую погоду

Народные приметы помогут узнать, можно ли рассчитывать на теплую погоду.

Несколько веков назад люди доверяли поверью метеорологической направленности, которое гласит, что в том случае, если в двадцать второй день сентября на вишневом дереве продолжают держаться листья, в ближайшее время будет наблюдаться высокая температура воздуха.

Если 22 сентября выпал снег, следует готовиться к тому, что в следующем году будут очень плохой урожай.

Народные поверья гласят, что именно после 22 сентября наступает так называемое бабье лето.

Люди, которые жили несколько столетий назад, в этот день ходили в гости к молодоженам, чтобы дать им мудрые советы.