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Народные приметы на 23 сентября подскажут, будет ли продолжение осени дождливым

Народные приметы на 23 сентября подскажут, будет ли продолжение осени дождливым

Народные приметы на 23 сентября помогут определить, будет ли продолжение осени дождливым.

Несколько веков назад в народной среде 23 сентября прогноз погоды составляли, обращая внимание на рябину. В старину было принято доверять примете, гласящей, что обилие рябины является предвестником того, что до конца осени будут весьма часто наблюдаться осадки в виде дождей.

Также хороший урожай рябины народные поверья называют сигналом о суровой зиме.

В этот день люди, жившие несколько веков назад, срывали рябину и вешали её гроздьями над крышами домов. Считалось, что это способ защиты жилья от негативного воздействия различных злых сил.

 

   