Народные приметы на 23 сентября подскажут, будет ли продолжение осени дождливым

Народные приметы на 23 сентября помогут определить, будет ли продолжение осени дождливым.

Несколько веков назад в народной среде 23 сентября прогноз погоды составляли, обращая внимание на рябину. В старину было принято доверять примете, гласящей, что обилие рябины является предвестником того, что до конца осени будут весьма часто наблюдаться осадки в виде дождей.

Также хороший урожай рябины народные поверья называют сигналом о суровой зиме.

В этот день люди, жившие несколько веков назад, срывали рябину и вешали её гроздьями над крышами домов. Считалось, что это способ защиты жилья от негативного воздействия различных злых сил.