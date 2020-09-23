Wink собирает друзей — любимое кино «Смотрим вместе»

Видеосервис Wink компании «Ростелеком» представляет услугу «Смотрим вместе», особенно актуальную в текущей ситуации. Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек. Друзьям услуга предоставляется бесплатно.

«Мы стараемся гибко отвечать на новые обстоятельства и потребности. И в нынешних условиях, когда общение все больше и больше переходит в онлайн, всем хочется новых впечатлений, эмоций и встреч с друзьями. Наша услуга “Смотрим вместе” поможет компании друзей “сходить” в кино, даже оставаясь на расстоянии. Можно устроить настоящий киномарафон, в ходе которого каждый участник предложит посмотреть свой любимый фильм или сериал, параллельно обмениваясь впечатлениями в мессенджере», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Заказать фильм или сериал может один человек, а посмотреть его одновременно — до пяти друзей и на разных экранах, включая мобильные устройства. Чтобы открыть виртуальный кинотеатр, достаточно отправить друзьям ссылку на кино из коллекции “Смотрим вместе”.

В поддержку услуги стартовала федеральная рекламная кампания, разработанная агентством MullenLowe Moscow, которая охватила телевидение, радио, наружную рекламу и интернет.

«Кампания “Смотрим вместе” — это еще одно воплощение нашей новой платформы ‘Технологии возможностей’. Во время изоляции люди стали организовывать совместные онлайн-просмотры с друзьями, и это настолько вошло в привычку, что многие продолжают это делать даже после снятия ограничительных мер. Увидев такую потребность, мы разработали продукт, который позволяет подписчикам приглашать друзей смотреть кино в хорошем качестве в видеосервисе Wink. И в рамках нашей новой рекламной кампании мы продолжаем рассказывать людям, какие возможности открывают наши технологии, в том числе для совместного просмотра любимого кино с друзьями», — подчеркнула вице-президент по маркетингу «Ростелекома» Инна Походня.

В коллекции для совместного просмотра доступно более 10 тысяч фильмов и эпизодов сериалов, в том числе недавние громкие премьеры. Вместе с друзьями можно посмотреть отечественную и зарубежную классику, современное кино разных жанров, крутые сериалы, в том числе в эксклюзивных переводах Гоблина и Кураж-Бамбея, которые представлены только в Wink.

Услуга «Смотрим вместе» не предусматривает абонентскую плату или другие дополнительные платежи. Нужно только выбрать и оплатить фильм или сериал в одноименном разделе и отправить ссылку на него своим друзьям.

В центре яркой рекламной кампании в поддержку «Смотрим вместе» — харизматичный герой, который приглашает друзей вместе посмотреть кино. Интрига крутится вокруг того, что все они находятся далеко друг от друга и заняты своими делами, но это никак не помешает им посмотреть фильм вместе.

Состав творческой группы

«Ростелеком»:

Инна Походня, вице-президент по маркетингу;

Ирина Ключерева, директор департамента маркетинговых коммуникаций и развития бренда;

Анастасия Зеленская, руководитель направления маркетинговых коммуникаций;

MullenLowe Moscow:

Андрей Чернышёв, креативный директор;

Наталья Крючкова, руководитель креативной группы;

Зоя Цикунова, старший копирайтер;

Михаил Налиухин, руководитель группы по работе с клиентами;

Шана Тавелинская, продюсер;

WRAP:

Кирилл Новиков, режиссер;

Игорь Логвиненко, продюсер.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (30 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры. Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).