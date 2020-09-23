«Ростелеком. Лицей» представляет новые эксклюзивные образовательные курсы

Сервис онлайн-образования «Ростелеком. Лицей» к новому учебному году расширил коллекцию эксклюзивного контента от лучших преподавателей страны. Разнообразные курсы могут быть полезны не только школьникам, но их родителям, например, чтобы подтянуть знание английского языка или повысить гибкость и активность мышления.

Освоить английский язык теперь легко с эксклюзивным авторским курсом «От нуля до Intermediate» для учеников 5–11 классов от Ольги Евлампиевой. Автор уходит от зубрежки и в самой доступной форме объясняет ключевые принципы, с которыми многие правила становятся очевидными. Курс состоит из трех частей — грамматики, фонетики и лексики. Например, многие стесняются говорить по-английски из-за некрасивого акцента. В курсе можно узнать о практических инструментах, которые помогут выработать правильное произношение.

А вот эксклюзивный курс «Сам себе говорун» для учеников начальной школы (1–4 классы) от Любови Каширской нацелен на практическое развитие техники речи и риторики. На занятиях показываются упражнения на постановку верной артикуляции, дикции, разговорного дыхания и голоса. Также ученики научатся паузированию и интонированию в разных типах предложений. Результатом прохождения курса станет убедительная и гармоничная речь, правильные темп и звучание, способствующие выстраиванию общения с другими людьми.

Курс для школьников 1–7 классов «Ментальная арифметика» от «Абакус Центра» также эксклюзивно доступен только в сервисе «Ростелеком. Лицей». Занятия нацелены на развитие интеллекта и математического мышления. Методика повышает концентрацию внимания, ускоряет мыслительные процессы, способствует гибкости и активности мозга, готовит к успешной деятельности в современном мире, где нужно справляться с гигантскими объемами информации.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. До 30 сентября по акции можно купить абонемент на девять месяцев всего за 890 рублей в «М.Видео» и «Эльдорадо».